15 منفذا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في الإسكندرية.. الكيلو بـ240 جنيها

افتتح حزب «حماة وطن» 15 منفذا مؤقتا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في الإسكندرية، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد موافقة محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، علي أماكن تلك المنافذ وانتهاء الحزب من إقامتها، لحين تجهيز تلك المنافذ لتكون منافذ ثابتة لبيع اللحوم والمواد الغذائية.

أسعار مخفضة

وقال محمد مجاهد، أمين عام الحزب، إنه تم افتتاح 15 منفذا مؤقتا لبيع اللحوم بأسعار مخفصة بمختلف أحياء الإسكندرية، تماشيا مع سياسية الدولة لرفع العبء الاقتصادي عن كاهل المواطن، من خلال منافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، ودون التربح منها، مع وجود هامش ربح صغير للمشاركين فيها.

وأكد «مجاهد»، أن سعر كيلو اللحوم يتراوح بين 240 إلى 320 جنيها للكيلو بحسب نوعها، حيث ستُطرح أنواع لحوم مختلفة بأسعار تقل عن السوق بأكثر من 15%.

منافذ للمواد الغذائية

وأشار اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، إلى توفير اللحوم بأسعار مخفضة حتي يستطيع الجميع الاحتفال بعيد الأضحى.

وأوضح طارق الوكيل، أمين التنظيم، أن إقامه منافذ اللحوم سيتبعها التوسع في منافذ بيع للمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم خدمات مناسبة للمواطن السكندري، مع وجود رقابة على الأسعار للتأكد من الالتزام بها.