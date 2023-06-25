الأورمان توزع 1.3 مليون كيلو لحوم على الأولى بالرعاية في عيد الأضحى

تكثف جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بوضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع ما يقرب من مليون و350 ألف كيلو لحوم، بينها مستوردة وأخرى بلدية، على أفراد الأسر غير القادرين في قرى الجمهورية ونجوعها ومدنها، خصوصًا القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية والحدودية.

وضمت قائمة المحافظات التي ستشهد توزيع اللحوم سوهاج، وأسيوط، والأقصر، وقنا، وأسوان، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والوادي الجديد، وشمال سيناء، ومرسى مطروح، وحلايب وشلاتين، وجنوب سيناء.

إشراف الطب البيطري

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، أنّ خطة عمل الجمعية لتوزيع لحوم الأضاحي البلدية لغير القادرين لهذا العام، تأتي بالاشتراك مع مجازر وزراة الزراعة، وبإشراف الطب البيطري، ومديريات التضامن الاجتماعي من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم، بما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل، والمرضى، ومحدودي الدخل، وذوي الهمم، من أبناء المحافظات المختلفة.

ذبح الأضاحي أول أيام العيد

وأوضح «شعبان»، أنّه من المقرر أن يبدأ ذبح الأضاحي بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى عصر أخر آيام التشريق، ويلي مرحلة الذبح، التجزير، والتشفية، والتعبئة، والتغليف، في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري بالمحافظات وتحت إشراف الأطباء البيطريين في هذه المجازر.

وأشار إلى أنّه يتم توزيع تلك اللحوم على القرى الأكثر احتياجًا في محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدًا أنّ اللحوم المستوردة توزع بعد شهرين حين وصولها مصر، موضحًا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

توزيع اللحوم بالتنسيق مع المحافظين

وأضاف شعبان أنّ التوزيع يتم بالتنسيق التام مع السادة المحافظين في المحافظات المختلفة وكافة الجهات المعنية وتحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى ومديرياتها بالمحافظات وعن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها، والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وكشف أنّ التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد، وبالتعاون مع عدد كبير من المتطوعين واكثر من 4500 جمعية أهلية صغيرة منتشرة في قرى الجمهورية المختلفة.

تفاصيل مشروع صك الأضحية من الأورمان

الجدير بالذكر أنّ الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.