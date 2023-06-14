ماهي الجهات التي تختص بحصر العمالة غير المنتظمة؟.. وزارة العمل توضح

تواصل وزارة العمل، عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة، آخرها ما استلمته من تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد بشأن تسجيل العمال بمدينة الخارجة داخل محطات تنقية المياه، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بمظلة الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية.

ويسعى العمال في الأماكن المختلفة إلى تسجيل بياناتهم للحصول على المنحة التي تقدمها لهم الدولة، وفيما يلي تستعرض «الوطن»، الجهات التي تختص بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في المحافظات المختلفة.

جهات تختص بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

وتكون جهات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وفقا لما ذكرته وزارة العمل في بيان لها، تم نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:

تختص الأجهزة التابعة لمديريات العمل في المحافظات المختلفة بتسجيل العمالة غير المنتظمة.

يتم حصر وتسجيل العمالة من خلال أجهزة التفتيش العمالي.

وتهتم مكاتب السلامة والصحة المهنية داخل قرى ومدن المحافظة بحصر العمالة غير المنتظمة أيضا.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن برنامج الدولة في حياة كريمة لجميع المصريين وبناء على التكليفات الرئاسية أثناء احتفالات الدولة بعيد العمال لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة.