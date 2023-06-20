وزارة العمل توفر تدريبا على التسويق الإلكتروني في 7 محافظات

في إطار المبادرة الرئاسية مهنتك مستقبلك، أطلقت وزارة العمل المرحلة الثانية من التدريبات المهنية للشباب في مجال التسويق الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للتدريب على 8 مهن يحتاجها سوق العمل.

ويجرى صياغة البرامج التدريبية بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي، وتنفيذها في العديد من المجالات ذات الأولية، ومنها: التسويق الإلكتروني، الأعمال الزراعية، الفندقة، الطاقة الشمسية، صيانة الحاسب الآلي وصيانة المحمول، والخياطة والاشغال اليدوية.

أماكن تدريب التسوق الإلكتروني

ويجرى تقديم دورات التسويق الإلكتروني في بعض المحافظات، وفقا لما ذكرته وزارة العمل في المحافظات التالية:

يتم عقد 14 دورة تدريبية في مركز التدريب المهني في 7 محافظات بصعيد مصر، هي: أسوان، الأقصر، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، بني سويف.

ويستهدف برنامج التسويق الإلكتروني المعلن عنه من قبل وزارة العمل، تدريب 280 شابا وفتاة استطاعوا اجتياز المقابلات الشخصية التي استهدفت انتقاء أفضل العناصر والكوادر الشبابية القادرة على تعظيم الاستفادة من البرنامج التدريبي، من خلال تعزيز قدرات الشباب وقابليتهم للتوظيف، والوصول إلى فرص عمل لائقة، والاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم ومهاراتهم، وذلك للحد من ظاهرة البطالة لاسيما بين صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».