«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة مساءً مع نشاط نسبي للرياح دون أتربة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، والأجواء تكون معتدلة تمامًا في أغلب محافظات الجمهورية، وبخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

نشاط نسبي للرياح غير مثير لأي رمال وأتربة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف، أنّه سيكون هناك نشاط نسبي للرياح غير مثير لأي رمال وأتربة، وسيساعد في ساعات الليل على تلطيف الأجواء في أغلب محافظات الجمهورية.

الشبورة المائية تتكون في فترة الصباح الباكر

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ الشبورة المائية تتكون في فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهذه الشبورة تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية في فترة الصباح الباكر، لكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

الأجواء مستقرة حتى نهاية الأسبوع

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن الأجواء ستستقر بشكل كبير حتى نهاية الأسبوع مع فترة الإجازة، والعظمى على القاهرة الكبرى سيكون متوسطها ما بين 34 و35 درجة مئوية في فترة النهار، كما أن الرطوبة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ستكون أعلى من المناطق الداخلية وتصل إلى 85%.