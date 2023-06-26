الفائز بجائزة الدولة في الاقتصاد الزراعي: أشكر المسؤولين على تشجيع الشباب

جهود كبيرة يبذلها الباحثون للارتقاء بالوطن، استحقوا عنها جوائز الدولة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، التي أعلنها أمس، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس الأكاديمية، وكان بينهم الدكتور محمد سياف، الذي حصد جائزة «سعد نصار» في الاقتصاد الزراعي، وهي أعلى جائزة متخصصة في هذا المجال.

الشعور بالسعادة والفرحة

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على «سياف» بعد الإعلان عن فوزه بالجائزة، وذلك بعد أن شارك بحوالي 5 أبحاث ومقدمة في الاقتصاد الزراعي خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك شروطًا معينة قبل المشاركة في المسابقة، وهى ألا يكون الباحث شارك بالأبحاث في جوائز من قبل خاصة بالأكاديمية البحث العلمي: «أنا مبسوط طبعا عشان الجائزة من الدكتور سعد نصار، وهو يعتبر الأب الروحي لينا في الاقتصاد الزراعي، وطول عمره في وزارة الزراعة ومجرد الجائزة تكون باسمه فده فخر لأي باحث».

ووجه الدكتور «محمد» رسالة شكر لكل من ساعده ووقف بجانبه، كما أنه وجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل المسؤولين على اهتمامهم بشباب الباحثين وتشجيعهم على الاستمرار في تقديم أقصى ما لديهم من عطاء لخدمة وطننا مصر، والارتقاء به من خلال استراتيجية تنمويه ممنهجه.

جائزة الدولة بمجلس أكاديمية البحث العلمي

وأعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي أمس، برئاسة وزير التعليم العالي و رئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2021 بمجلس أكاديمية البحث العلمي رقم 180 وبلغ عدد الجوائز 63 جائزة ومنحت 37 جائزة لعدد 47 فائزا وتم حجب 6 جوائز، وبلغ إجمالي قيمة الجوائز الممنوحة حوالي 650 ألف جنيه.

وكان للمركز القومي للبحوث النصيب الأكبر، حيث حصل على 4 جوائز من جوائز الهيئات و11 جائزة من جوائز الأفراد، وتأتي جامعة القاهرة في المرتبة الثانية بحصولها على جائزة واحدة من جوائز الهيئات و4 جوائز من الأفراد، ويليهم جامعة طنطا وجامعة عين شمس وحصل كل منهما على 4 جوائز للأفراد/ الهيئات، ويليها جامعة الأزهر حيث حصلت على 3 جوائز من جوائز الأفراد، ثم تأتي جامعة المنصورة، وأسيوط، ومركز البحوث الزراعية حيث حصل كل منهم على جائزتين من جوائز الهيئات/ الأفراد وشارك عدد من الجامعات الأخرى منها الزقازيق وكفر الشيخ.