صاحب فكرة زيارة بيب جوارديولا لمصر يكشف تفاصيل تواجده بالقاهرة «فيديو»

قال صلاح عتريس، صاحب فكرة زيارة بيب جوارديولا لمصر، إنه استمر في التحضيرات لمدة شهرين، لاستغلال كل الإمكانيات المتاحة في مصر، مثل الأمن والأمان ونقاط الجذب السياحي التي لا توجد في أي دولة بالعالم، مضيفا: «زاد حماسي بعدما علمت أن هناك دولا تنافسنا في الزيارة، وبالتالي عملت على إبراز كل ما هو خاص بمصر حتى يزورنا جوارديولا، درسنا سيكولوجيته لمعرفة كل ما يعجبه وما لا يعجبه».

مصر كان لها أفضلية عند جوارديولا قبل البدء في تنفيذ البرنامج

وأضاف صاحب فكرة زيارة بيب جوارديولا لمصر، في مداخلة عبر تطبيق «zoom»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف، أن مصر كان لها أفضلية عند جوارديولا، قبل البدء في تنفيذ البرنامج، وكونا فكرة من وسائل الإعلام حول سيكولوجيته والطريقة التي يفكر بها، لكن وسائل الجذب بالقاهرة لعبت دورا كبيرا، وجرى استغلال عامل الأمن والأمان الموجود في بلدنا مؤخرا، ومقومات مصر السياحية.

جناح ملكي في أحد الفنادق الشهيرة بمصر

وشرح صاحب فكرة زيارة بيب جوارديولا لمصر، إنه حرص مع فريقه على تقديم برنامج خاص لمدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل أوروبا وإنجلترا، مشيرا إلى أنه «قدمنا له جناحا ملكيا في أحد الفنادق الشهيرة بمصر، ونظمنا له زيارة خاصة في منطقة الأهرامات، ومنحنا له مفتاح المنطقة».

وتابع: «جهزنا له زيارات شاملة ومتنوعة في معالم إسلامية وفرعونية، وهناك السياحة النيلية، ونظمنا له عشاءً أسطوريا في معبد الأقصر، وقدمنا له مزيجا بين الأكل المصري والأوروبي، خاصة أن لديه ابنة لا تأكل اللحوم، ومن ثم، فقد حاولنا أن يكون هناك تنوعا في الطعام».