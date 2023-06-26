على مدار يومين.. أبرز المحطات في زيارة جوارديولا وأسرته إلى الأقصر

في زيارة تاريخية للأقصر، استغرقت يومين، زار المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، محافظة الأقصر، لقضاء عطلته الصيفية برفقة أسرته، إذ وصل صباح أول أمس السبت على متن طائرة خاصة بمطار الأقصر الدولي، وكان في استقباله من المطار الخبير السياحي محمد عثمان، ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر.

زيارة جوارديولا لمعابد الكرنك

كانت معابد الكرنك، أولى محطات جولة جوارديولا في الأقصر، يوم السبت، إذ لفتت ألوان المعبد الزاهية الموجودة على الأعمدة، انتباهه لدرجة أنه كان يعتقد أنها غير حقيقية، واندهش عندما علم بوجود ألوان أكثر منها جمالا في معبد خونسو بمعابد الكرنك وأصر على رؤيته والتقط الصور التذكارية داخل المعبد، كما اندهش من عظمة حضارة مصر القديمة والأبنية الشاهقة وتساءل عن كيفية بنائها والآلات التي استخدمها المصريون القدماء لبناء تلك الأعمدة والصروح الضحمة.

حفل عشاء بمعبد الأقصر

أقامت هيئة تنشيط السياحة بوزارة السياحة والآثار حفل عشاء فاخر بمعبد الأقصر لجوارديولا وأسرته، على اضواء الشموع والموسيقى الهادئة، وجرى تكريمه بدرع من قبل لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، وفي ختام الحفل عبر عن بالغ الشكر والتقدير لهذه اللفتة الطيبة

ركوب جوارديولا البالون الطائر

وفي صبيحة يوم الأحد، ثاني أيام زيارته للأقصر، استهل جوارديولا يومه بركوب البالون الطائر على متن رحلة خاصة، برفقة أسرته، إذ استمتع على مدار 40 دقيقة بمشاهدة المعالم الأثرية الموجودة في البر الغربي مثل معبد حتشبسوت ووادي الملوك والملكات ومعبد هابو وغيرها.

زيارة جوارديولا لمعبد هابو

بعد انتهاء رحلة البالون الطائر، تابع جوارديولا جولته بزيارة معبد هابو الجنائزي بقرية البعيرات غرب الأقصر، واستمع لشرح حول أهمية المعبد الدينية، وأبدى جوارديولا إعجابه الشديد بالهندسة المعمارية التي ظلت صامدة لآلاف السنين شاهدة على عظمة المصريين القدماء.

زيارة جوارديولا لمقبرتي توت عنخ آمون وسيتي الأول

زار جوارديولا مقبرتي توت عنخ آمون وسيتي الأول، والتقط العديد من الصور التذكارية داخل مقبرة سيتي الأول إحدى أروع المقابر الفرعونية والتي ما زالت محتفظة بكافة النقوش والتفاصيل والألوان، وتعتبر أغلى مقابر وادي الملوك سعرا لتذكرة الدخول، كما زار مقبرة توت عنخ آمون المهيبة وشاهد مومياء توت عنخ آمون واستمع لشرح حول براعة المصري القديم في علم التحنيط.

زيارة جوارديولا لمصانع الألباستر

زار غوارديولا، مصانع الالباستر لشراء بعض الهدايا التذكارية مثل تمثال توت عنخ آمون وانوبيس، وبعض الهدايا الصغيرة، كما تعرف على طريقة نحت الألباستر والأحجار المستخدمة وشاهد الاحتفالات التي تجري أثناء قدوم السائحين مثل غناء بعض الأغاني التراثية على الدف.

مغادرة جوارديولا الأقصر باتجاه أسوان

غادر المدرب الإسباني بيب جوارديولا، محافظة الأقصر متجها إلى محافظة أسوان على متن فضية عائمة أقام بها طيلة يومين هى مدة زيارته لمحافظة الأقصر لقضاء عطلته الصيفية برفقة أسرته، ضمن زيارته إلى مصر، إذ جرى توديعه بالطبل والمزمار.