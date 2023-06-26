المهرجان القومي للمسرح يكرم رائدة الديكور الفنانة نهى برادة

يُكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، خلال دورته السادسة عشرة، رائدة الديكور المسرحي الفنانة التشكيلية نهى برادة، والتي نالت إجماع كبير على اختيارها من قبل اللجنة العليا للمهرجان.

تكريم نهى برادة

وقالت الفنانة نهي برادة تعليقا على خبر تكريمها: «سعيدة جداً بتكريمي في المهرجان القومي للمسرح، لأن هذا التكريم يحمل الكثير من المشاعر والتقدير والحب ورد الجميل، خاصة أن تكريمي جاء من بلدي، وأنا على قيد الحياة، فكل الشكر لإدارة المهرجان والفنان محمد رياض».

التحقت بفرق التليفزيون المسرحية عام 1963

تخرجت نهى برادة من كلية الفنون الجميلة قسم الفنون الزخرفية -ديكور وعمارة داخلية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف- عام 1962، ثم التحقت بفرق التليفزيون المسرحية عام 1963، ثم عملت في مؤسسة فنون المسرح الموسيقي عام 1966، وهي رائدة فن الديكور المسرحي في مصر والعالم العربي، وبدأت رحلتها في عالم الديكور منذ أكثر من 40 عاما، وصممت ديكورات أكثر من 200 عملا مسرحيا ما بين القطاع العام والخاص، بينها مسرحيات تعد الأشهر في تاريخ المسرح المصري، وكان أول عمل مسرحي قامت بتصميمه مسرحية «خان الخليلي» من إخراج حسين كمال.

كما عملت بمسرحية «هاملت»، مع الفنان كرم مطاوع، ومن أشهر أعمالها، مسرحيات: «شارع محمد على، بشويش، ريا وسكينة، مدرسة المشاغبين، سيدتي الجميلة، شارع محمد علي، الصعايدة وصلوا، قصر الأحلام، أخويا هايص وأنا لايص، بحبك يا مجرم، زهرة الصبار، روحية اتخطفت، سنة مع الشغل اللذيذ».