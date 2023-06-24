المهرجان القومي للمسرح المصري يكرم رياض الخولي.. والفنان: أثلجتم صدري

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، الفنان الكبير رياض الخولي خلال حفل افتتاح دورته السادسة عشرة، والتي تقام في الفترة من 27 يوليو من الشهر المقبل وحتى 12 أغسطس، ويأتي التكريم تقديرًا لتاريخه الكبير ومسيرته الفنية العريقة في المسرح والسينما والتلفزيون.

رياض الخولي: المسرح بيتي الأول والتكريم به شرف لأي فنان

وعبّر الفنان الكبير رياض الخولي عن سعادته بهذا التكريم في المهرجان القومي للمسرح بقوله: «سعيد بتكريمي من قبل القائمين علي المهرجان القومي للمسرح، فالتكريم عادة ما يثلج صدر أي فنان لأنه يشعر بأن هناك من يقدر مسيرته الفنية الطويلة، والمسرح هو بيتي الأول وقدمت فيه العديد من التجارب التي أفتخر بها، والمهرجان القومي للمسرح على وجه الخصوص يعد التكريم فيه شرف كبير لأي فنان، بشكر الفنان محمد رياض والقائمين على المهرجان علي هذا التكريم».

رياض الخولي من أهم فناني جيله

يعد الفنان رياض الخولي من أهم فناني جيله، إذ تميز بتنوع أدواره وبأدائه المبهر في كل عمل يقدمه، وبدأ الخولي مسيرته الفنية من خلال المسرح المدرسي، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان مديراً للمسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح لمدة ست سنوات منذ عام 2001 وحتي 2007.

مشواره الفني

وخلال مشواره الفني التحق الفنان رياض الخولي بفرقة الفنان محمد صبحي، وشارك معه في عدة أعمال منها: مسرحية وجهة نظر في دور مميز، كما شارك أيضا في مسرحية ماما أمريكا، ومسلسل يوميات ونيس، ومن أهم المسرحيات التي قدمها الخولي خلال مسيرته الفنية، «مسرحية ليلة حاولت آنساها وتفاحة آدم، ومين يشتري راجل، عفريت لكل مواطن، زوجة واحدة تكفي».