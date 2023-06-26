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القبض على 7 تجار مخدرات في حملة أمنية بدمياط

كتب:

محمد بركات
11:41 ص | الإثنين 26 يونيو 2023
حلمة أمنية - أرشيفية

حلمة أمنية - أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط - الزرقا – كفر البطيخ – كفر سعد) وأقسام شرطة (أول وثان دمياط – دمياط الجديدة) .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,250 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 7 متهمين " لعدد 2 منهم معلومات جنائية").تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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