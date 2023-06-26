شيري عادل عن اللهجة البدوية في فيلم «لف وارجع تاني»: صعبة لكن مميزة

تظهر الفنانة شيري عادل كضيفة شرف على فيلم «لف وارجع تاني» والذي سيتم طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة وهي شخصية كانت تتمنى تقديمها.

وقالت شيري عادل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّها خلال أحداث فيلم «لف وارجع تاني»، تظهر كضيفة شرف وتقدم خلاله شخصية فتاة بدوية بـ«لوك» وتفاصيل مختلفة.

شيري عادل تتحدث عن شخصيتها في فيلم «لف وارجع تاني»

وتابعت الفنانة شيري عادل حديثها قائلة إنَّ واحد من الشخصيات التي كانت تتمنى أن تقدمها في حياتها هي الشخصية البدوية ولذلك فهي سعيدة للغاية بتقديمها لشخصية جوهرة قائلة: «أتمنى انها تعجب الناس ويتبسطوا بيها هما كمان».

وخلال أحداث العمل، تتحدث شيري عادل باللهجة البدوية التي كشفت أنَّها لهجة صعبة للغاية ولكنها ممتعة وتدربت عليها جيدًا حتى تخرج بأفضل صورة ممكنة.

يُذكر أنَّ فيلم «لف وارجع تاني» هو بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد فتحي وأيتن عامر وصلاح عبدالله وطارق الإبياري وعدد آخر من الفنانين.