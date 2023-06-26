شيري عادل تكشف تفاصيل شخصيتها في «لف وارجع تاني»

قالت الفنانة شيري عادل، إنّ ستطل على جمهورها من خلال فيلم «لف وارجع تاني» بشكلٍ جديد ومختلف تمامًا، عما اعتاد عليه الجمهور من قبل، إذ ستُجسد شخصية فتاة «بدوية» خلال الأحداث.

وأضافت شيري عادل، لـ«الوطن»، أنها كانت ترغب في تقديم تلك الشخصية منذ سنواتٍ طويلة، إذ تحمست للمُشاركة في هذا الفيلم، فور تلقيها عرضًا للتواجد ضمن أبطاله، لافتة إلى أنّ الدور تطلب منها تحضيرات ضخمة، لاسيما على مستوى اللهجة، مُعربة عن آمالها بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور، فور طرحه في السينمات، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

أبطال وأحداث فيلم لف وارجع تاني

تدور أحداث فيلم «لف وارجع تاني»، في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل حارة بالقاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر، واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

يشار إلى أن فيلم «لف وارجع تاني» تأليف ورشة برة الصندوق محمود حمدان، وإخراج شادي على، وبطولة أحمد فتحي، وآيتن عامر، ومحمود حافظ، وصلاح عبد الله، ومحمد رضوان، وظهور مميز للفنانة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.