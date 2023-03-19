شيري عادل وطارق صبري يطيران إلى المالديف «صورة»

سافرت الفنانة شيري عادل رفقة زوجها الفنان طارق صبري إلى جزر المالديف لقضاء إجازة قصيرة لأيام عدة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ونشر طارق صبري، صورة تجمعه بـ شيري على البحر، وعلق عليها قائلاً: «أنا وطائري الصغير للأبد على الجزيرة»، حيث تلقى سيلًا من التعليقات للإشادة بجمال الصورة التي غلب عليها الطابع الرومانسي.

مشاركة شيري عادل وطارق صبري في مهرجان أسوان

وفي سياق مختلف، حرصت شيري عادل وطارق صبري على حضور فعاليات الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 10 مارس الماضي، حيث خطف الثنائي الأنظار على السجادة الحمراء للمهرجان في حفلي الافتتاح والختام وكذلك في مختلف الفعاليات.

شيري عادل تشيد بمستوى أفلام مهرجان أسوان

وأشادت شيري بمستوى الأفلام المعروضة في الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي، مؤكدة في تصريحات تليفزيونية لها أنها تحرص على حضور فعاليات مهرجان أسوان، كونها تحب هذه المحافظة وأهلها من جانب، ولثقتها في مشاهدة أفلام جيدة الصنع والمستوى في مختلف المسابقات.