شيري عادل: بدء تصوير «ألف ليلة وليلة» خلال أسابيع

قالت الفنانة شيري عادل، إنَّها تستأنف التحضيرات الخاصة بتجربتها الفنية الجديدة في مسلسل «ألف ليلة وليلة» بطولة الفنان ياسر جلال، خلال الأيام القليلة المُقبلة، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال أسابيعٍ قليلة، حيث إنه من المُقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2024.

وأبدت شيري عادل، خلال حديثها لـ«الوطن»، عن حماسها الشديد، لمُشاركتها في مسلسل «ألف ليلة وليلة»، قائلة: «أنا بحب التاريخي أوي»، لافتة إلى أنّ الشخصية تتطلب منها جهودًا ضخمة بداية من فترة التحضيرات: «أي دور بتبقى عاوز تقدمه صح، وبطريقة كويسة، وده بياخد مجهود بس طبعًا التاريخي له تفاصيل مختلفة».

مسلسل ألف ليلة وليلة من بطولة النجوم ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وشيري عادل، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

شيري عادل تُشارك في فيلم «أصل الحكاية»

وفي سياق آخر، تعاقدت الفنانة شيري عادل مؤخرًا على المُشاركة في بطولة فيلم «أصل الحكاية» تأليف وإخراج محمد أمين، وهو من بطولة خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وهالة فاخر واَخرين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.