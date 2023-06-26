ضبط أكثر من مليون وحدة ألعاب نارية في الفيوم

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، وله معلومات جنائية، بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، متخذا من ورشة بدائرة المركز مسرحا لممارسة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على «39 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلهم عدد مليون و300 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة، والأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع الألعاب النارية».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، واتخذت الإجراءات القانونية.