حبس المتهم بالاتجار في مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

أمرت جهات التحقيق بحبس الشاب المتهم بحيازة أكثر من مليون قطعة من الألعاب النارية في «الشواشنة» بمحافظة الفيوم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فإن الشاب المتهم له معلومات جنائية سابقة، وكان يتجار في مجال الألعاب النارية، بداية من تصنيع الألعاب داخل إحدى الورش القريبة من منزله بالشواشنة في الفيوم، وحتى بيعها إلى زبائنه.

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء القبض على المتهم بالإتجار في الألعاب النارية، حيث إنه بعد تقنين كافة الإجراءات تم استهداف الورشة التي يصنع داخلها الألعاب النارية، وعثرت أجهزة الأمن داخلها على عدد 32 كرتونة، تحتوي داخلها على مليون ومائة ألف قطعة ألعاب نارية باختلاف الأشكال والأحجام.

كما عثرت الأجهزة الأمنية داخل الورشة على العشرات من الأدوات والمعدات التي تستخدم في تنصنيع مختلف الألعاب النارية.

حبس المتهم

أُحيل المتهم إلى النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة داخل الورشة، واعترف خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه بتفاصيل الواقعة، وبحيازته للألعاب النارية بغرض الاتجار فيها، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي رامي ربيع مهنا، إن المتهم بحيازة الألعاب النارية والإتجار فيها في محافظة الفيوم، سينطبق عليه المادة 102 «أ»، وتنص على التالي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك».

وتابع «رامي»: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».