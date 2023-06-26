مواصفات امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023 وتوزيع الدرجات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023، للشعبة العلمية «علوم ورياضيات»، والذي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد»، والمقالية.

مواصفات امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023 وهي كالتالي:

- عدد أسئلة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023.

- عدد الأسئلة المقالية مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء للثانوية العامة 2023: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء للثانوية العامة 2023 بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء للثانوية العامة 2023 بدرجتين: 22 سؤال.

- زمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023: 3 ساعات.

- الدرجة الكلية مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023: 60 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023: 56 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023: 4 درجات.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات لرؤساء اللجان بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، موجهًا بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على عدم السماح لمقدري الدرجات بامتحانات الثانوية العامة 2023 باصطحاب الهواتف المحمولة معهم، أثناء فترة التقدير، والتأكد من تطابق نماذج الأسئلة بالإجابات.