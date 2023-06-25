«التعليم»: لجنة الخبراء ستراجع دقة الصياغة اللغوية والعلمية لامتحان الكيمياء

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنّ الوزارة وردتها بعض الشكاوى المتعلقة بامتحان مادة الكيمياء في شهادة الثانوية العامة اليوم، وبالتالي حرص الدكتور رضا حجازي وزير التعليم على إصدار بيان يطمئن فيه الطلاب ويؤكد لهم أن أي طالب يحتفظ بحقه التام في الحصول على درجات معادلة لاجتهاده في الامتحان.

زلطة: المواصفات الخاصة بأي امتحان ثابتة

وأضاف «زلطة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»: «المواصفات الخاصة بأي امتحان من الامتحانات ثابتة وواضحة وتم الإعلان عنها من قبل في عدد كبير من التصريحات والمؤتمرات الصحفية، وهناك تقسيمات تخص الطالب المتميز والمتوسط وغيرهم».

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن المركز القومي للامتحانات يضع المواصفات الخاصة بالامتحانات بشكل ثابت، وهذا إجراء لا يجب أن يتم تجاوزه بأي شكل من الأشكال، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تتكون من 10 خبراء متخصصين في المادة ستقوم بمراجعة دقة الصياغة اللغوية والعلمية للأسئلة، والتأكيد على أن كل سؤال لا يحتمل أكثر من إجابة، وهذا الأمر تتم مراجعته بشكل دوري بعد كل امتحان، كما تتم مراجعة نموذج الإجابة للتأكد من أن الإجابات سليمة.

التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال

وأشار إلى أن التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، وإذا كان هناك سؤال لم يجب عليه كل الطلاب، سيتم اتخاذ إجراءات متعلقة بمصالح الطلاب مثل توزيع درجة السؤال أو إجراءات أخرى يتم تنفيذها في وقتها، كما تسعى الوزارة أيضا إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.