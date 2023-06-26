ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالمرج

استقبل قسم شرطة المرج بالقاهرة إخطارا من أحد المستشفيات بوصول سيدتين وثلاثة أشخاص مصابين برش خرطوش وأحدهم متوفي نتيجة إصابته بجرح نافذ، ادعاء مشاجرة، وجميعهم يقيمون بدائرة القسم.

بالانتقال وسؤال المصابين قرروا حدوث مشادة كلامية بينهم وبين 3 أشخاص آخرين يقيمون بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدي عليهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وفرد خرطوش، ما نتج عنه إصابتهم المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبحوزتهم السلاح الناري المستخدم في الواقعة كما أقر أحدهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بإلقائه بإحدى المناطق بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.