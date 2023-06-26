سقوط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 5 كيلو «حشيش وآيس» في القاهرة

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام وهاتف محمول.

كما تمّ ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة نصف نقل قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.200 كيلوجرام – كمية من مخدر الأيس – كمية من مخدر الحشيش الخام وزنت كيلوجرام – طبنجة معدلة – أدوات تعاطي مخدر الأيس – و3 علب سجائر تحوي مادة الحشيش المخدر – عدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.