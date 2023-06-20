المؤبد لنجار بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لنجار متهم بالإتجار في المواد المخدرة «هيروين» بدائرة مركز الخانكة.

صدر الحكم في محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، عضوية المستشارين عماد فتحي حلمي ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن وامانة سر مينا عوض ميخائيل

ضبط المتهم بحوزته مخدرات

كشفت أوراق القضية أن المتهم «م.م.س» محبوس 42 سنة، نجار، مقيم مدينة السلام، في غضون عام 2022 بدائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا «هيروين»؛ بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

تحريات مباحث القليوبية حول المتهم

وأوضحت أوراق القضية بأن توصلت تحريات المباحث بمهاتفة مصدره السري باتجار المتهم في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى حيث أيقنوا تواجدة وأجرى معه محاولة شراء صورية، وأخرج المتهم على إثرها لفافه تحوي جوهر الهيروين المخدر فجرى ضبطه، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالي حصيلتها والهاتف. المحمول للتواصل مع متعاطيها.