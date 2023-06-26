الأورمان توزع 400 ألف جنيه ولحوم على الأولى بالرعاية في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أهمية الدور المجتمعي والإنساني لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى إرساء قيم التكافل والتضامن بين فئات المجتمع ، مثمناً الدور التنموي الذى تقوم به جمعية دار الأورمان فى تقديم الدعم والمساعدات العينية والمادية للفئات والأسر الأولى بالرعاية فى مدن وقرى المنيا.

توزيع 400 ألف جنيه على الأولى بالرعاية

من جانبه، أشار ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا إلى أنه تم توزيع 400 ألف جنيه على أكثر من 200 أسرة، بالإضافة إلى توزيع لحوم على 150 أسرة من مختلف قرى ومدن المحافظة تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، إن هذه المساعدات جاءت وفقا لدراسة كل حالة من الحالات المستحقة للوصول بالمساعدات إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق بين فرع الأورمان بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، في إطار الجهود الحكومية والشعبية المشتركة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التى تشهدها معظم دول العالم.

اطلاق مبادرة «يوم الخير»

ونفذت أمس مديرية الشباب والرياضة، مبادرة «يوم الخير»، لتوزيع الملابس داخل مراكز الشباب بالمنيا، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا بالقرى الأولى بالرعاية.

وأوضح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أنه تم تجهيز وتجميع الملابس بإدارات الشباب على مستوى مراكز المحافظة، بهدف إدخال البهجة على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد، لافتاً إلى أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي لمراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية تستهدف جميع فئات المجتمع.