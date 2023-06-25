محافظ المنيا يستقبل أعضاء لجنة المصالحات العرفية وإنهاء الخصومات الثأرية

أشاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بدور أعضاء لجنة المصالحات وجهودهم في إنهاء الخلافات والخصومات الثأرية بين العائلات والحفاظ على الأرواح وحقن الدماء ودعم مبادرات الصلح بين العائلات المتنازعة، التي ساهمت في القضاء على الخلافات وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان داخل المجتمع.

لجنة المصالحات العرفية بجنوب المنيا

واستقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمكتبه اليوم، لجنة المصالحات العرفية بجنوب المنيا، لاستعراض أعمال اللجنة.

جاء ذلك بحضور، النائب أشرف عشيري عضو مجلس الشيوخ، والنائب مصطفى خالد فتح الباب عضو مجلس النواب، وهاني دربالة، وعلى أحمد شرموخ، ومحمد سامح، أعضاء اللجنة.

تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام

أصدر محافظ المنيا توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وربطها بغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن على مستوى المحافظة، ووجه بالتوسع في إقامة شوادر ومنافذ بيع اللحوم الحمراء والأضاحي، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وشدد على مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية والمخابز.