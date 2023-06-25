توريد 465 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 465 ألف طن حتى اليوم الأحد، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح

وشدد محافظ المنيا على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجها مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح.

تذليل العقبات خلال أعمال التوريد

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الشون والصوامع الحكومية استقبلت صباح اليوم الأحد 1976 طنا و613 كيلوجراما من القمح، لافتاً إلى أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.