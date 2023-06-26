انتهاء المرحلة الأولى من تصعيد حجاج إفريقيا إلى مشعر منى

أعلنت السلطات السعودية، اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى لتصعيد حجاج إفريقيا إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية بنجاح تام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية «بدر بافقيه»، أن رحلة تصعيد الحجاج في مرحلتها الأولى من مكة المكرمة إلى منى تمت بنجاح كبير.

500 حافلة نقلت الحجاج إلى منى

وأوضح أن بداية تنفيذ مرحلة التفويج كانت في التاسعة من مساء أمس، بخروج الحافلات من المخزن عبر بوابتين رئيستين، وفقاً للبرنامج الزمني الموضوع، حيث تم تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية بواسطة 500 حافلة بنظام النقل الترددي على خمسة ردود، حمولة كل حافلة 47 حاجًا، إضافة إلى توفير 25 حافلة احتياطية، وتم خروج الحافلات بنظام القوافل كل قافلة تضم ثلاث حافلات، مشيرًا إلى أن كل حافلة لها مرشد مرافق مرتبط عبر وسيلة اتصال مباشر مع غرفة العمليات للتعرف على موقعه والحالة بشكل مستمر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأكد «بافقيه»، استقرار حجاج إفريقيا غير العربية على صعيد منى بكل يسر وطمأنينة وبأجواء تنعم بالروحانية، مفيدًا أنه تم توفير جميع الخدمات داخل المخيمات من مياه شرب ووجبات تغذية.