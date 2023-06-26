 وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: نستلهم منه معنى الفداء

أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن أمنيته في أن يعيده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير والازدهار.

وجاء نص البرقية كالتالي: «بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك؛ أن أبعث لكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني وأن يعيده المولى -عز وجل- عليكم أعواما عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار».

استلهام معاني البذل والعطاء

وأضاف الوزير في برقيته: «ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة المباركة ونستلهم منها معاني وقيم الفداء وحسن الجزاء، لتكون لنا دافع للمزيد من البذل والعطاء في سبيل رفعة الوطن في مرحلة دقيقة من تاريخه، نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل، يقيننا في جزاء المولى -عز وجل- للمجدين والمخلصين، مبتهلون إليه تعالى أن يجعله عيد أمن وخير، وأن يعم على الشعب المصري العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية».

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب

كما بعث وزير الداخلية، ببرقيات مماثلة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتى جمهورية مصر العربية، وأيضا الضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية.