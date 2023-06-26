اجتماع لمدراء المركز القومي للسلامة والصحة المهنية لمناقشة آليات العمل

عقد الكيميائي أشرف مرزوق معاون وزير العمل والمشرف العام على أعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية اجتماعا لمدراء العموم لتوضيح آليات العمل خلال الفترة المقبلة ومناقشة سير العمل بالإدارات المختلفة، وذلك في إطار توجيهات حسن شحاتة وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بأهمية المتابعة الدورية لمجريات العمل.

الحرص الدائم على الارتقاء بالمركز القومي

وأوضح معاون الوزير في تقريره للوزارة، أن مديري العموم بالمركز والعاملين به هم الأساس القوي الذي بُني على أكتافهم المركز القومي، وأعرب الحضور عن شكرهم لوزير العمل ورئيس مجلس إدارة المركز على ما يبذله من جهد ولحرص الدائم على الارتقاء بالمركز القومي والعاملين به، واستعرض معاون الوزير عددا من النقاط المتعلقة بأهمية الدور المجتمعي الذى يقوم به المركز لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الجهات المختلفة ذات الصلة بهذا المجال، وكما حث على أهمية تطوير الموقع الإلكتروني للمركز و جعله وسيلة فعالة للتسويق الإلكتروني لأهم أنشطة المركز من اجل تحقيق اهدافه المنوط بها، كما ناقش الاجتماع عددا من التوصيات الايجابية التي تحدد الرؤية المستقبلية للمركز حيث طالب جميع الادارات بالمركز بوضع تصور لخطة تطوير لكل ادارة لمواكبة التحديات التي نواجهها في الآونة الاخيرة.

تقديم المقترحات حول تفعيل أدائها

وأشار معاون الوزير إلى أن وزير العمل يتابع عن كسب مجريات العمل داخل المركز، وحث مديري الادارات بالاهتمام بملفات عمل كل إدارة وتقديم المقترحات حول تفعيل أدائها في جميع الملفات خاصة ملفات التدريب والخدمات الميدانية لتقديم خدمة أفضل ومستمرة.

واستمع معاون الوزير خلال اللقاء، لكل المقترحات التي قدمها مديري الادارات بشأن أعمال كل إدارة، وكذلك المشكلات التي تواجهها، ووعد بدراسة تلك المشكلات وتقديم الحلول اللازمة لتسهيل أعمال الادارات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن المصري الذي يعتبر أساس التنمية في الجمهورية الجديدة.

وحضر الاجتماع المهندسة منى فوزي رئيس الإدارة المركزية للبحوث، هاجر محمد أمين عام المركز، وفاتن النواوى مدير عام العلاقات العامة والدكتورة نهال يوسف مدير عام البيئة المهنية، والدكتور أحمد السيد مدير عام البحوث الطبية، والدكتورة أمنية محمد مدير عام المتابعة والتقييم والفيزيائية، ورانيا محمد مدير عام تخطيط وتنفيذ البرامج، أمل عبد الغنى مدير عام الشئون القانونية، ودعاء حسين مدير الخدمات الميدانية، ورباب أحمد رواش مدير عام الوسائط المتعددة.