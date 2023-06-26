كريم محمود عبدالعزيز يشكر أصدقائه على حفل عيد ميلاده: «فاجئتوني»

احتفل الفنان كريم محمود عبدالعزيز منذ عدة أيام بعيد ميلاده وذلك في أجواء خاصة بحضور عدد كبير من أصدقائه الفنانين الذين شاركوا صورًا لهم عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن الاحتفال، قال كريم محمود عبدالعزيز لـ«الوطن»، إنه سعيد للغاية بالاحتفالية التي نظمها أصدقائه من الفنانين، ويحب أن يشكرهم على هذا الأمر.

كريم محمود عبدالعزيز يكشف كواليس الاحتفال بعيد ميلاده

وقال كريم محمود عبدالعزيز إنه لم يكن يعلم عن الاحتفال شيئا، كان مفاجأة من أصدقائه المقربين، إذ أنهم دائما يكونوا حريصين على الاحتفال بعيد ميلاده، مبينًا أنه احتفل بفوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا في اليوم نفسه.

يُذكر أنَّ كريم محمود عبدالعزيز يعرض له الآن في السينمات فيلم بيت الروبي الذي يقدم من خلاله ثنائية مميزة مع كريم عبدالعزيز ومعهما نور وتارا عماد وعدد آخر من الفنانين.