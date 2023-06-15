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في عيد ميلاده.. أغنيات قدمها كريم محمود عبد العزيز خلال مشواره الفني

كتب:

ضحى محمد
06:47 ص | الخميس 15 يونيو 2023
كريم محمود عبد العزيز

كريم محمود عبد العزيز

يحتفل اليوم الفنان كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلاده الـ 38، الذي تميز بخفة دمه وروحه المرحة، وقد قدم الفنان كريم محمود عبد العزيز خلال مشواره الفني عددا من الأغنيات التي حققت مشاهدات عالية، ونعرضها خلال التقرير التالي :- 

- قدم الفنان كريم محمود عبد العزيز أغنية «فين الضحكة» مع الفنان عبد الباسط حمودة، من فيلم «شلبي».

- أغنية «روق الغزالة» من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والتي قدمها من خلال

- أغنية «صابر» من فيلم «شلبي» التي قدمها الفنان كريم محمود عبد العزيز وسيليا، وتم عرض الفيلم في جميع دور العرض، وحقق 15 مليون إجمالي إيراداته بدور العرض، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي .

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.