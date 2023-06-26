المخرج مازن الغرباوي رئيس لجنة التحكيم الدولية لمهرجان «ألبامونو» في ألبانيا

يرأس المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لجنة التحكيم الدولية لمهرجان ألبامونو الدولي في دورته التاسعة عشر، والذي يعقد في مدينة كورجا بألبانيا في الفترة من ٢١ وحتي ٢٦ يونيه، ويشارك به ٦ عروض من ٦ دول مختلفة، ويرأس المهرجان الفنان والمخرج ايدموند هيوماري وهو مدير مهرجان ألبانيا الصيفي للعروض الكبري

المخرج مازن الغرباوي :فخر وشرف كبير لي أن امثل بلدي جمهورية مصر العربية

وقد صرح المخرج مازن الغرباوي قائلا :في إطار التعاون الدولي والشراكة تم إبرام بروتكول تعاون بيننا، وبين مهرجان ألبامونو الدولي ،وذلك أثناء الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عام ٢٠٢١؛ بهدف تبادل الزيارات والخبرات، وقد وجهت لي الدعوة من إدارة مهرجان ألبامونو عام ٢٠٢٢ ،ولكن نظرا لظروفي لم أتمكن من الحضور والمشاركة، ولكن هذا العام وطبقا لاجندتي الدولية تمكنت من تلبيه دعوة المهرجان كرئيسا للجنة التحكيم الدولية للمسابقة الرسمية، حيث يعد هذا فخر وشرف كبير لي أن أشارك كرئيسا للجنة تحكيم دولية وامثل بلدي جمهورية مصر العربية لمهرجان بحجم وأهمية ألبامونو الدولي.

الغرباوي:نشد على يد مهرجان ألبامونو ونتوجه بالتحية والتقدير

وفي كلمة حفل الافتتاح اسندت الكلمة للفنان والمخرج مازن الغرباوي كرئيسا للجنة التحكيم للإعلان عن قوام لجنة التحكيم مهرجان ألبامونو، والتي تتشكل من المخرج مازن الغرباوي رئيسا ،الكاتبة الدكتورة " barbra Bertin"باربرا برتين من إيطاليا، الفنان والمخرج عبد الله راشد من دولة الإمارات العربية المتحدة والكاتبة، والناقد جنزيلا " xhensila mirashi من ألبانيا، والممثلة والموسيقية" glorja nura"جلوريا نورا .

موضحا خلال كلمته مشاركة ٦ عروض في الدورة التاسعة عشر من دول مختلفة منها علي سبيل المثال ألبانيا كازاخستان، وارمنيا، والعديد من الدول الاخرى، مؤكدا خلال كلمته على أهمية التواجد الدولي، وتبادل الزيارات والخبرات أيضا بيننا وبين المهرجانات الصديقة في الدول الصديقة؛ وذلك لفتح آفاق أخري لكل المهتمين بالفنون، وتحديدا فن المونودراما ؛ لأنه فن نوعي ويحتاج لمزيد من الدعم والتشييك فيما بيننا كأفراد وفنانين.

واستطرد قائلا: هناك حضور دولي جيد في الدورة ال١٩ وايضا مشاركات متعددة من العديد من الدول المختلفة، ومدارس مسرحية مختلفة من اوربا، وآسيا، ومن بعض دول البحر المتوسط، وسيعقد حفل الختام يوم ٢٦ يونيه، وسيتم الإعلان عن جوائز المهرجان، وقد تشرفت بأن كل لي كلمة في حفل الافتتاح الذي عقد مساء ٢١ يونيه،

وأكد خلال كلمته في حفل الافتتاح على هذه الشراكة، وأهمية صناعة المهرجانات في ظل مايعانيه العالم من أزمات اقتصادية

وذكر قائلا: نشد علي يد المهرجان، ونتوجه لكل القائمين عليه بالتحية، والتقدير على إصرارهم لإقامة هذه الدورة الفارقة في تاريخ المهرجان، وسيكون هناك مزيد من التعاون والتشييك والمفاجات خلال الفترة القادمة.

يذكر أن مهرجان ألبامونو الدولي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة بجمهورية بألبانيا ووزارة السياحة والإدارة الحكومية لمدينة كورجا .