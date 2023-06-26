كيف تحصل على عائد يومي 150 جنيهًا من وديعة «سمارت»؟.. اعرف التفاصيل

يوفر بنك التعمير والإسكان عددا كبير من الخدمات المصرفية، من بينها وديعة «سمارت»، المخصصة للأفراد فقط، ويصرف العائد بشكل يومي، والعملة بالجنيه المصري.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من بنك التعمير والإسكان على وديعة «سمارت»، فإن مدة الوديعة تكون سنة، ويصرف العائد يوميًا، والحد الأدنى لربط الوديعة 500 ألف جنيه ومضاعفات الـ10 آلاف جنيه.

كيف تحصل على 150 جنيهًا في اليوم؟

أما سعر العائد على الوديعة سمارت خلال السنة، وفقا لما نشره البنك على موقعه الرسمي، فيبلغ 11%، أي يحصل صاحب الوديعة «سمارت» من مبلغ 500 ألف جنيه، على فائدة 55 ألف جنيه في السنة، وحال ادخار الوديعة على أن يكون صرف العائد شهريًا، تبلغ قيمته 4583 جنيهًا، ويوميًا 152 جنيهًا، إذا أن العائد يُصرف يوميًا.

تفاصيل وديعة سمارت من التعمير والإسكان

ويتيح بنك التعمير والإسكان إمكانية الحصول على قرض بنسبة 90% من قيمة الوديعة، والحصول على بطاقة ائتمانية وسحب على المكشوف، وتكون مصاريف فتح الحساب أو المصاريف الإدارية في بنك التعمير والإسكان، وفقا لسعر التعريفة المعتمدة.