الأوبرا تختتم الموسم الفني باحتفالية على المسرح الكبير الليلة

احتفالية فنية تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في ختام موسمها الفني 2022 - 2023 وتحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر ومن اخراج مهدى السيد وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين 3 يوليو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أهم واشهر مؤلفات الموسيقى العربية الرومانسية والوطنية ويصاحبها تابلوهات حركية.

جدير بالذكر، أنَّ الأوبرا المصرية قدمت في موسمها 2022 - 2023 فعاليات فنية وثقافية متنوعة وصل عددها إلى 940 حضرها اكثر من مليون مشاهد وهدفت الى دعم وتعزيز التراث ونشر ألوان الإبداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين إلى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.