كريم عفيفي يستعد لـ«أصل الحكاية» من توقيع محمد أمين

يستعد الفنان كريم عفيفي، خلال الفترة المقبلة لتصوير مشاهده في فيلم «أصل الحكاية»، من تأليف وإخراج محمد أمين، تمهيدا لطرحه في دور العرض نهاية العام الجاري، بينما الموعد النهائي للعرض لم يحدد بعد.

تفاصيل شخصية كريم عفيفي لفيلم أصل الحكاية

ويجسِّد كريم عفيفي، خلال أحداث فيلم «أصل الحكاية» شخصية تحمل اسم «فريد»، ومن المقرر أن يصور مشاهده خلال الفترة المقبلة.

فيلم «أصل الحكاية» بطولة خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، هالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

نشاط سينمائي لكريم عفيفي

وفي سياق اَخر، ينتظر كريم عفيفي، عرض فيلم «مطرح مطروح» في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويشاركه البطولة كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

يذكر أن آخر أعمال كريم عفيفي، مسلسل «رمضان كريم 2»، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وصبري فواز، وبيومي فؤاد وسلوى خطاب وويزو، والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبدالله.