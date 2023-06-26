تشغل أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالمنوفية، الملايين من أبناء القري والمراكز والمدن، بعد اعتماد هذه الأماكن رسميا من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ومديرية الأوقاف، حيث جرى تحديد 442 ساحة لأداء صلاة العيد في المنوفية.

خريطة أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالمنوفية

وأعلنت محافظة المنوفية، في بيان لها، أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالمنوفية والتي تشمل قرى ومدن ومراكز المحافظة، وأكد الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، أنّ جميع الإدارات على مستوى المديرية على أتم الجاهزية لأداء صلاة العيد في المساجد والساحات مع اتباع كافة التعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالمنوفية تم تحديدها بحيث يكون توزيعا عادلا على مستوى المراكز، مشيرا إلى أنّ مركز أشمون 96 ساحة، ومركز الباجور 74 ساحة، ومركز شبين الكوم 53 ساحة، ومركز قويسنا 48 ساحة، ومركز منوف 33 ساحة، ومركز السادات 26 ساحة، ومركز الشهداء 33 ساحة، ومركز بركة السبع 25 ساحة، ومدينة سرس الليان على 15 ساحة، ومركز تلا على 41 ساحة.

وجاءت خريطة أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة المنوفية، على النحو التالي في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، كما يلي.