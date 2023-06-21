أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات.. المساجد مفتوحة

أيام قليلة تفصلنا عن أداء صلاة عيد الأضحى، ويرغب الكثيرون من مختلف المحافظات في معرفة أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات.

وحددت مديريات الأوقاف في المحافظات أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات، إذ قامت بفتح مختلف المساجد والساحات، لاستقبال المصليين لأداء صلاة عيد الأضحي 2023.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في الدقهلية

قال الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن» إن المديرية جهزت أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الدقهلية، بجانب المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، بلغ عددها 7000 ألف مسجد.

وأوضح، أنه جرى تجهيز الساحات على مختلف المديرية من ضمنها:

- ساحات مدينة المنصورة

- ساحات مدينة طلخا

- ساحات مدينة السنبلاوين

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة البحر الأحمر

حددت مديرية أوقاف محافظة البحر الأحمر، أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى، بجانب المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وبلغ عددهم 212 مسجدًا و10 ساحات.

وأوضحت المديرية أن الساحات والمساجد جاءت بمدن «رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين»، وجرى توزيع الـ10 ساحات على 3 ساحات بمدينة رأس غارب وساحة بمدينة سفاجا، و4 ساحات بمدينة القصير، وساحتان بحلايب وشلاتين.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة القليوبية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، قيامها بتوفير أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في القليوبية بجانب مساجد صلاة الجمعة، والتي بلغ عددها 1700 مسجد على مستوى المحافظة ومنتشرة في مدن المحافظة والإدارات التابعة.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة بني سويف

حددت مديرية أوقاف بني سويف أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة بني سويف، والتي بلغت 137 ساحة صلاة، ومسجدَا على مستوى المحافظة، من أجل أداء صلاة عيد الأضحي 2023

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة مطروح

أوضح وكيل وزارة أوقاف محافظة مطروح، أن أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة مطروح، في الساحات والمساجد التابعة لوزارة الأوقاف والتي يؤدى بها صلاة الجمعة طوال العام.

وجاءت الساحات التي من المحدد إقامة صلاة عيد الأضحي 2023 بها كالآتي:

- ساحة صلاة في مركز شباب الحمام.

- ساحة صلاة في مركز شباب العلمين.

- ساحة صلاة في مركز شباب سيدي عبدالرحمن.

- ساحة صلاة في مركز شباب الضبعة.

- ساحة صلاة في مركز شباب رأس الحكمة.

- ساحة صلاة في مركز شباب مطروح.

- ساحة صلاة في مركز شباب النجيلة.

- ساحة صلاة في مركز شباب سيدي براني.

- ساحة صلاة في مركز شباب السلوم.

ساحة صلاة في مركز شباب سيوة.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة دمياط

أشارت مديرية أوقاف محافظة مطروح إلي تحديد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة مطروح، والتي جاءت في العديد من المساجد والساحات التي تقام بها صلاة الجمعة.

وأوضحت الساحات العامة التي جرى تخصصها لأداء صلاة عيد الأضحى بدمياط، كالتالي:

- مسجد دعوة الحق بدمياط.

- مسجد النور بشطا بدمياط.

- مسجد المظلوم بدمياط.

- ساحة ميدان الساعة بدمياط.

- ساحة مركز الشباب بمدينة عزبة البرج.

- مسجد الرحمة بالعنانية بدمياط.

- ساحة مركز شباب عزبة البط بدمياط.

- ساحة ملعب قرية الشيخ ضرغام.

- مسجد الخليفة بقرية البصارطة.

- مسجد النور بقرية أولاد حمام.

- ساحة إستاد رأس البر مسجد الرحمة برأس البر.

- مسجد الهدى النبوي بقرية الرحامنة.

- مسجد الرحمة بقرية الرحامنة.

- ساحة مركز شباب قرية أولاد خلف.

- مسجد الحديدي بمركز بفارسكور.

- ساحة مركز شباب مدينة السرو.

- ساحة مركز شباب قرية ميت الخول.

- ساحة مركز شباب قرية كفر المياسرة.

- ساحة مركز شباب مدينة ميت أبو غالب.

- مسجد الكبير بمدينة ميت أبو غالب.

- مسجد أبو العنين بمدينة ميت أبو غالب.

- ساحة مركز شباب كفر سعد.

- ساحة استاد دمياط الجديدة.

- ساحة الحديقة الدولية بدمياط الجديدة.

- ساحة مركز شباب مدينة كفر البطيخ.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الغربية

حددت مديرية أوقاف الغربية أماكن ساحات عيد الأضحى 2023 في الغربية، وتكون داخل المساجد المسموح إقامة صلاة الجمعة فيها، إلى جانب الساحات العامة التي تشهد كل عام قضاء صلاة العيدين فيها.

واوضحت المديرية أنه يوجد 370 ساحة لصلاة العيد، وحددت أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الغربية، منها:

- ساحة المحلة بجوار كوبري الرباط، والاستاد بطنطا

- مراكز الشباب في مدن قطور وبسيون والسنطة

- أرض المحلج في كفر الزيات

- مركز شباب قرية بلتاج

- الساحة الشعبية في مدينة زفتى

- ساحة شركة غزل المحلة.

سوهاج

ساحة مسجد الزهراء.

- مسجد الصحابة بشارع الأرقم.

- مسجد خالد بن الوليد بشارع المخبز الألي.

- ميدان العارف بالله.

- شارع سيالة أولاد نصير.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة سوهاج

حددت مديرية أوقاف محافظة سوهاج أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في سوهاج، مع المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة في مختلف المحافظة، وجاءت الساحات التي تقام بها صلاة العيد في مختلف المحافظة منها:

- ساحة مسجد الزهراء

- مسجد الصحابة بشارع الأرقم

- مسجد خالد بن الوليد بشارع المخبز الآلي

- ميدان العارف بالله

- شارع سيالة اولاد نصير