أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة والجيزة.. تعرف عليها

حددت وزارة الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة والجيزة، بعد تحديد العيد يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يونيو أي ما يوافق 10 ذي الحجة 1444 هجريًا، وأعلنت الوزارة إقامة صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط، مع التأكيد على جميع المديريات في المناطق المختلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات في الساحات المحددة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة والجيزة، وفقا لما كشفته وزارة الأوقاف في بيان لها.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة والجيزة

وتأتي أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة كما يلي:

-ساحة مسجد عمرو بن العاص.

- مسجد الحسين.

- مسجد الصديق بشيراتون.

- مسجد السلطان حسن.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة

وتأتي أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة كما يلي:

- ساحة مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية.

- ساحة مسجد المغفرة بحي العجوزة.

- ساحة مسجد أسد بن الفرات بحي الدقي.

- ساحة مسجد النيل بحي الدقي.

- ساحة مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

- ساحة مسجد الرحمن بشارع العشرين بحي بولاق الدكرور.

- ساحة مسجد ال حمد بحي بولاق الدكرور.

- مسجد الصباح بحي الهرم.

- مسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية.