نموذج استرشادي لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 202

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذج استرشادي لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة، كاختبار تجريبي للامتحانات للتدريب على شكل ونوع الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، قبل الامتحانات التي يؤديها طلاب الشعبة الأدبية الأحد المقبل، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة، المعتمد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط نموذج استرشادي لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة، مشيرة إلى أنّ هذا النموذج نسخة شبيهة بامتحانات الثانوية العامة، وفرصة لتدريب الطلاب على الامتحانات لإزالة الرهبة والتعود على الأسئلة قبل الامتحان.

نموذج استرشادي لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه يمكن للاستعلام عن نموذج استرشادي لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023 من خلال الخطوات التالية.

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

- اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- اختيار المرحلة التعليمية «الثانوية».

- اختيار السنة الدراسية «الصف الثالث الثانوي».

- اختيار الفصل الدراسي.

- نوع المحتوي «نموذج الاختبارات الاسترشادية».

- المادة نموذج استرشادي لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023.

إجابات نموذج استرشادي لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023.

إجابات النموذج الاسترشادي للتاريخ للثانوية العامة

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، إجابات نموذج استرشادي لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023، حتى يستطيع الطلاب مقارنة إجاباتهم مع الإجابات الرسمية ومعرفة مستواهم والأخطاء التي يقه فيها الطالب، ويمكن الحصول عليها من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، واختيار إجابات النموذج استرشادي لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023 من خلال هذا الرابط.