حملات نظافة مكثفة في مساجد الإسماعيلية استعدادا لصلاة عيد الأضحى (صور)

شهدت مساجد محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، استمرار حملات النظافة والتعقيم والتطهير داخل جميع مساجد المحافظة، بالتزامن مع اقتراب موعد صلاة عيد الأضحى.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير أوقاف الإسماعيلية، إن الحملة انطلقت للمرة الثانية للتأكيد على نظافة وتعقيم المساجد وتطهيرها، بإشراف مفتشي مديرية الأوقاف في الإسماعيلية ومديري الإدارات في المراكز والمدن.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحملات تستهدف نظافة السجاد بالكامل وساحات المساجد التي أعلنت عنها مديرية الأوقاف وتخصيصها لصلاة عيد الأضحى، وصيانة أجهزة الإذاعة وصيانة صنابير المياه والتأكد من صلاحيتها.

أماكن صلاة عيد الأضحي 2023 في الإسماعيلية

وأعلنت مديرية الأوقاف أماكن صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية في الساحات التابعة للمساجد، وامتدادتها، وعددها 27 ساحة تضمنت في مدينة الإسماعيلية كلا من:

- ساحة الصالحين أمام الموقف الجديد.

- ساحة مسجد بدر الشيخ زايد.

- ساحة أم القرى بميدان فوكس.

- ساحة اليمان بالله بقرية أبو عطوة.

- ساحة الدوحة علي الطريق الدائري.

- ساحة الجمعية الخيرية في شارع طنطا بمدينة حي السلام.

- ساحة مسجد غويية في حي السلام.

- ساحة مسجد الإسراء أمام نادي الشجرة.

ساحة عباد الرحمن في شارع الثلاثيني.

ساحة مسجد الايمان بالله في منطقة هدي شعراوي.

ساحة مسجد نور الاسلام أمام موقف الحكر.

ساحة مسجد علي عيد وساحة مسجد الرحمن في منطقة الخامسة.

ساحة معاذ بن جبل أمام الملاعب المفتوحة.

ساحة مسجد عمر بن الخطاب البعالوة بمركز التل الكبير. مجمع البحر القرين في مركز التل الكبير.

ساحة مسجد التل الصغير بمركز التل الكبير.

ساحة مسجد أم القرى البكارشة في التل الكبير.

ساحة سيد المرسلين في المدينة الجديدة بمركز القنطرة شرق.

ساحة مسجد الخلفاء الراشدين في المدينة الجديدة القنطرة شرق.

ساحة مسجد التوفيق في مدينة المستقبل بمركز أبو صوير.

ساحة مسجد العمدة بأبو صوير البلد الكرايم في مركز أبو صوير.

ساحة رست بور سعيد الصحراوي أمام المسجد في مركز أبو صوير.

ساحة مسجد المستقبل الجديد.

ساحة مسجد الرضوان خلف ديوان المحافظة.

ساحة مسجد الصفا في منطقة حي السلام الإسماعيلية. ساحة مجمع الزهراء في حي أول الإسماعيلية.