فرق طرق أبواب ضمن مبادرة «100 يوم صحة» في الإسماعيلية

أكد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، تسخير كل الإمكانات للوصول إلى أكبر عدد من المتسفيدين من مبادرة «100 يوم صحة».

وقال «حطب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش تدشين المبادرة صباح اليوم بمركز طب عرايشية مصر بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم تخصیص فرق متنقلة للمساهمة في تقديم خدمات المبادرة، وكذلك توفير جميع المستهلكات والمستلزمات اللازمة، إلى جانب تخصيص فرق عمل لعمل مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من سن يوم حتى 5 سنوات.

«100 يوم صحة» تضم جميع التخصصات

وقال الدكتور علي حطب، إن حملة «100 يوم صحة» تضم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، منها السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، إضافة إلى خدمات دعم صحة المرأة، وتشمل توعية السيدات بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي اكلينيكيا، فضلا عن التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة.

وأضاف، خلال تدشين المبادرة، أن المبادرة تتضمن أيضا فحص السكر وضغط الدم، كما تقدم خدمات مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي، فحص المقبلين على الزواج، فحص كبار السن.

محافظ الإسماعيلية: «100 يوم صحة» نتاج المبادرات الرئاسية

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن مبادرة «100 يوم صحة» تعتبر نِتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة»، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان.