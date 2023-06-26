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نقيب الأشراف مهنئا بعيد الأضحى: الالتفاف حول القيادة السياسية واجب وطني

كتب:

إسراء سليمان
02:33 م | الإثنين 26 يونيو 2023
د. محمود الشريف

د. محمود الشريف

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا نقيب الأشراف، الأمتين العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها، مؤكدا أن عيد الأضحى المبارك مناسبة كريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله عز وجل.

وجدد نقيب الأشراف، دعوته بضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار والتغلب على التحديات الراهنة، وأن نكون جميعا على قلب رجل واحد لأن هذا واجب وطني على كل مصري.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يجعل أيام العيد أيامَ فرح وبركة على المصريين جميعًا، وأن يحفظ وطننا من كيد الخائنين، وأن يسود الرخاء والاستقرار ربوع مصرنا الحبيبة، وأن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يعم السلام على العالم أجمع.

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