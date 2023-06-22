عضو بمجلس أمناء الحوار الوطني: القيادة السياسية تدعم المرأة في كل المجالات

قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن رجال الدين لهم دور توعوي لتأثيرهم على كل الناس، بجانب دور الثقافة والإعلام، موضحا أنه لا بد من النظر في دور المجتمع المدني، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديا.

جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالحوار الوطني لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي والتي ستناقش العنف الأسري، أن القضاء على الفقر في المقام الأول سيسهم في حل مشكلة العنف، مؤكدا أن القيادة السياسية والدولة تتجه نحو المرأة وتمكينها على كل الأصعدة.

ومن جهة أخرى، هنأ طلعت عبد القوي الحضور بذكرى 30 يونيو والتي أحدثت تغييرا غير مسبوق بالدولة.