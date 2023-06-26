مريم الخشت توجه رسالة لخطيبها: «أنت سند ليا أكتر من أي حد»

كشفت الفنانة مريم الخشت، عن كواليس استعدادات يوم حفل خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، قبل أيام، بحضور عدد من زملائها الشباب.

ونشرت مريم الخشت، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مقطع فيديو من حفل الخطوبة، وعلقت عليه قائلة: «أنا عشت معاك حكايات.. سنين شايلني وفي ضهري وسند ليا أكتر من أي حد.. والحمد لله ربنا كرمنا وهدانا لبعض.. عندي كلام كتير أقوله بس كل الكلام أصغر من إحساسي».

وأضافت، في رسالتها إلى خطيبها، قائلة: «اليوم ده شفت فيه حب ناس وسندهم ليا ووقوفهم جنبي وفرحة من قلوبهم ماكنتش اتخيلها.. يارب دمها نعمة».

وشاركت مريم الخشت، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، وأحمد عيد، ومحمد فهيم وآخرين، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.