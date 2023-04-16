ملخص الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة.. كشف سر حمل مريم الخشت

شهد مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، تطورات جديدة، إذ جاء ملخص الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة مليئا بالأحداث التشويقية خاصة بعدما جرى كشف سر «إسراء» التي تجسد دورها الفنانة مريم الخشت.

ملخص الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة، إخبار زوج نفسية «تامر ضيائي» لعلاء «محمد فهيم» بسر زوجته، إذ قامت نفيسة باصطحاب «إسراء» إلى المعبد الفرعوني من أجل الحمل، وبالفعل وضعت جنينها ولكن من رجل آخر غير زوجها علاء.

أحداث الحلقة 24 من عملة نادرة

وجاء ضمن أحداث الحلقة 24 من عملة نادرة إرسال زوج نفيسة جواب مع أحد الأشخاص، شرح فيه ما حدث في المعبد مع إسراء وكيف حملت، وأن علاء ليس ولاد الطفل، بل رجل المعبد، كما أرفق مع الخطاب هاتفا عليه الفيديو الذي قامت نفيسة بتصويره في المعبد.