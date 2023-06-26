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استجابة لحزب «حماة الوطن»: مستشفى مؤقت لخدمة أهالي طور سيناء

كتب:

محمد يوسف
02:40 م | الإثنين 26 يونيو 2023
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

انطلاقا من الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب «حماة الوطن»، بمختلف محافظات الجمهورية، وافقت وزارة الصحة على الطلب المقدم من النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، باستغلال مبني الوحدة الصحية بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء لتدشين غرفة عمليات جراحية وكذلك تشغيل عيادة الأسنان كحل مؤقت لتقديم الخدمة الطبية لأهالي المنطقة لحين الانتهاء من تجديد المستشفى العام.

استغلال مبني الوحدة الصحية بمدينة الطور

وأعرب اللواء طارق نصير عن خالص شكره للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لسرعة الاستجابة لهذا الطلب باعتباره أحد المطالب الضرورية لأهالي مدينة طور سيناء وتساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن السيناوي.

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