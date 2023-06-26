توريد 532 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية منذ بدء موسم الحصاد

أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، توريد 532 طنا و838 كيلو جراما من القمح المحلي، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم إلى 532543 طنا و542 كيلوجراما.

توريد القمح للصوامع والشون المطورة

وذكرت وكيل وزارة التموين، أنه يحظر شراء أي كميات من أقماح الديورم المحلية (نوع من الأقماح) موسم حصاد 2023، إلا بناءً على طلب كتابي، وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب عددا من البيانات، منها الكمية المستهدف شراؤها، و الغرض من الاستخدام، وأماكن استلام الأقماح، واسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية من الأقمـاح وعنوانه، ويرفق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

تقليل الفاقد

وناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد حتى توريد المحصول.