«التموين» توقف توريد القمح بمناسبة عيد الأضحى: استئناف العمل أول يوليو

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأيام المقرر وقف فيها عملية توريد القمح المحلي من المزارعين، بمناسبة عيد الأضحى 2023، موضحة أيضا التوقيت المقرر استئناف فيه استلام القمح مرة أخرى.

توريد القمح في عيد الأضحى 2023

وأوضحت وزارة التموين، في بيان لها، أنَّ تنظيم عملية توريد القمح المحلي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم وفقا للتالي:

** توقف عملية توريد القمح بدءا من يوم 27 يوينو.

** استئناف عمليات توريد القمح على مستوى المحافظات بدءا من يوم 1 يوليو.

حجم توريد القمح

وأوضحت مصادر في وزارة التموين، أنَّ حجم توريد القمح المحلي حتى الآن والذي بدأ يوم 23 أبريل الماضي، يبلغ 3.8 مليون طن قمح، مشيرة إلى أن عملية توريد القمح المحلي بعد استئنافها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ستستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

سعر أردب القمح

وكان مجلي الوزراء، أقرّ زيادة سعر أردب القمح المحلي المورد من المزارعين إلى 1500 جنيه للأردب، تشجيعًا للمزارعين على زيادة توريد القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني، إذ تُسلم وزارة التموين مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من بدء التوريد.