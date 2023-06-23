ارتفاع إجمالي توريد القمح إلى الشون والصوامع في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

توريد إجمالي كمية الأقماح المحلية

أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 661 طنا و308 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 531178 طنا و473 كيلو قمح.

حظر شراء أي كميات من أقماح الديورم المحلية

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحظر شراء أي كميات من أقماح الديورم المحلية (نوع من الأقماح) موسم حصاد 2023 إلا بناءً على طلب كتابي وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية: الكمية المستهدف شراؤها والغرض من الاستخدام وأماكن استلام الأقماح واسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقماح وعنوانه ويرفق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

توريد القمح للصوامع والشون المطورة

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.