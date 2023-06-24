«تموين كفر الشيخ»: توريد 258 ألف طن من القمح اليوم

شهدت عمليات توريد القمح المحلي في محافظة كفر الشيخ خلال موسم التوريد 2023، تدفق كميات كبيرة لتوريد المحصول، حيث كشف عماد حبيب، مدير مديرية التموين في محافظة كفر الشيخ، أن نسبة توريد القمح على مستوى محافظة كفر الشيخ، مستمرة حتي اليوم السبت، حيث سجلت نحو 258 ألف طن و430 كيلوجراما داخل المحافظة، وكذلك عبر الموردين خارج نطاق الإقليم بتصريح من مديرية التموين.

وأشار إلى أن عمليات توريد القمح المحلي من الموردين والمزارعين بالمحافظة تشهد تزايدا على مدار اليوم، وفقا لعمليات التوريد داخل الشون والهناجر المخصصة لاستقبال المحصول، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التموين بمدينة كفر الشيخ تتابع عمليات التوريد للقمح وتعمل على إنهاء أي عراقيل قد تحدث.

استمرار توريد القمح في كفر الشيخ اليوم السبت

وأوضح «حبيب» لـ«الوطن»، أن عمليات توريد القمح المحلي في محافظة كفر الشيخ، تشهد تسهيل جميع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتسليم المزارعين والموردين لمستحقاتهم المالية، وذلك عقب قيامهم بعمليات توريد القمح بالإقليم.

محصول القمح 2023 في كفر الشيخ

وتابع أن موسم حصاد القمح بالعام الجاري في محافظة كفر الشيخ، كان موسم حصاد ممتازا للغاية من حيث كميات الإنتاج للقمح، بينما بلغت نسبة المحصول المنزرع من القمح في المحافظة نحو 254 ألف فدان.