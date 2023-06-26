«القاهرة الإخبارية»: الدفع بـ12 سيارة إسعاف لموقع عقار ميامي المنهار

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، الدفع بـ12 سيارة إسعاف بموقع انهيار أحد العقارات شرق مدينة الإسكندرية، وجار حصر أعداد المصابين جراء انهيار العقار.

وأضاف أنّه فور الانتهاء من عمليات الإنقاذ المستمرة في الوقت الحالي، سيتم الكشف عن الحالة النهائية للمصابين وأعدادهم، مؤكدًا أنّ المصابين يتم نقلهم إلى مستشفى شرق المدينة بشكل مبدئي، وجرى رفع درجة الاستعداد في مستشفيات الإسكندرية كافة، وخاصة القريبة جغرافيًا من موقع الحادث.

وأكد توافر الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الحادث، بما في ذلك أكياس الدم وأدوية الطوارئ، فضلًا عن تواجد الأطقم الطبية كافة في حالة استعداد للتعامل مع الحادث.